شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى : إكرامي اشتكى من العضلة الضامة عقب مواجهة جيما الإثيوبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي إن شريف إكرامي حارس مرمي الفريق اشتكى من بعض الألام في العضلة الضامة في مباراة جيما الاثيوبي بذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال أفريقيا أمس.

أضاف إنه فضل إراحة الحارس من التدريبات اليوم مؤكدا أن الأمور تسير بشكل طيب بخصوص حالة اللاعب.

وأوضح طبيب الأهلي أن حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق تعرض للالتواء في كاحل القدم أمس خلال مباراة جيما الاثيوبي وأنه يخضع للفحص الطبي غدا للاطمئنان علي حالته.

وبدأ الأهلي عصر اليوم الاستعداد لمباراة النجوم المقرر لها بعد غد الاثنين في اللقاء المؤجل من الجولة ١٢ للدوري.