شكرا لقرائتكم ميهوب يعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه كرئيسًا للجنة الفنية بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر علاء ميهوب نجم الاهلي والكرة المصرية السابق، عن عدم الاستمرار في منصبه كرئيسًا للجنة الفنية بالقلعة الحمراء، وقدم ميهوب اعتذاره لمحمود الخطيب رئيس النادي عبر مكالمة هاتفية مطولة دارت بينهما منذ قليل. وأكد نجم الأهلي السابق في تصريح مقتضب جدًا أن اعتذاره عن عدم الاستمرار جاء بعد أن ايقن ان اللجنة لن يكون لها دور ايجابي وفعال في المرحلة المقبله، مؤكدا انه سيعود من جديد للعمل في مجال التدريب، معربا عن خالص امنياته بالتوفيق للأهلي "بيته ومحمود الخطيب ومجلسه في المرحلة القادمة.

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