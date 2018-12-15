شكرا لقرائتكم إريكسين يهدى توتنهام فوزا قاتلا على بيرنلى.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق توتنهام فوزا غاليا على ضيفه بيرنلى بهدف دون مقابل، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "ويمبلى" فى الجولة الـ17 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

ونجح النجم الدنماركى كريستيان إريكسين فى تسجيل هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائعـ ليهدى فريقه 3 نقاط غالية فى إطار الصراع على التواجد فى المربع الذهبى للبريميرليج.

ارتفع رصيد توتنهام إلى 39 نقطة، وعزز مركزه فى المركز الثالث، بينما توقف رصيد بيرنلى عند 12 نقطة فى المركز السابع عشر.

وانتهت باقى مباريات الجولة على النحو التالى:

كريستال بالاس 1 0 ليستر سيتى

واتفورد 3 2 كاريف سيتى

وولفرهامبتون 2 0 بورنموث

هدرسفيلد تاون 0 1 نيوكاسل يونايتد



توتنهام

توتنهام وبيرنلى

فيرتونخين

فرحة الفوز

كريستيان إريكسين

لقطة من اللقاء

لوكاس مورا