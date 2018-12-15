شكرا لقرائتكم الكاف: انحصار المنافسة بين مصر وجنوب أفريقا لتظيم كأس الأمم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم اليوم السبت أن كل من مصر وجنوب أفريقيا تقدمتا من أجل نيل شرف استضافة بطولة أمم أفريقيا 2019، بعد سحبها من الكاميرون.

وقال بيان الكاف:"تم إستلام طلبات رسمية من اتحادات كل من مصر وجنوب أفريقيا لإستضافة أمم أفريقيا 2019".

وأضاف بيان الاتحاد الأفريقى أن لجنة سوف تقوم بمراجعة العروض المقدمة من الدولتين، وإجراء زيارات تفتيشية.

جدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية فى الاتحاد الأفريقى سوف تجتمع يوم 9 يناير المقبل من أجل إعلان الدولة المستضيفة لبطولة أمم أفريقيا.