شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يكتسح هانوقر برباعية فى الدورى الألمانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على مضيفه هانوفر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "أود آرينا" بالجولة الـ15 من الدورى الألمانى "البوندزليجا".

انتهى الشوط الأول بتقدم البايرن بهدفين، سجل جوشوا كيميتش الهدف الأول بعد 62 ثانية فقط، ليصبح الهدف الأسرع للفريق البافارى في البوندزليجا منذ هدف ماريو جوميز فى أبريل 2012 ضد أوجسبورج (24 ثانية).

واحرز ديفيد الابا الهدف الثانى فى الدقيقة 29.

فى الشوط الثانى سجل سيرجى جنابرى الهدف الثالث فى الدقيقة 53، ثم أضاف روبرت ليفاندوفسكى الهدف الرابع فى الدقيقة 62، يحتل المهاجم البولندى صدارة هدافى المسابقة، برصيد 10 أهداف بالمشاركة مع بالكو الكاسير مهاجم بوروسيا دورتموند ولوكا جوفيتش مهاجم اينتراخت فرانكفورت.

الفوز رفع رصيد البايرن إلى 30 نقطة فى المركز الثالث بفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنجلادباخ الثانى، بينما هانوفر فى المركز الأخير برصيد 10 نقاط.

وانتهت باقى مباريات الجولة على النحو التالى:

شتوتجارت 2 1 هيرتا برلين

أوجسبورج 1 1 شالكه

هوفنهايم 0 0 بوروسيا مونشنجلادباخ

فورتونا دوسلدورف 2 0 فرايبورج

الاحتفال بهدف جنابرى

جنابرى وكيميتش

جوشوا كيميتش

ديفيد الابا

فرحة الهدف الأول