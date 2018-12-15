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شكرا لقرائتكم أسينسيو وكروس يعودان لتشكيل ريال مدريد فى المواجهة أمام رايو فاليكانو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن سانتياجوسولارى المدير الفنى لفريق ريال مدريد تشكيل الفريق الملكى للقاء ضيفه رايو فاليكانو، الذى سينطلق فى السابعة والنصف من مساء اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالجولة الـ16 من الدورى الأسبانى "الليجا".
ويحتل الريال المركز الرابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 26 نقطة، بينما رايو فاليكانو فى المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 10 نقاط.
وتواجد ماركو أسينسيو فى تشكيل الريال الأساسى بعد غياب جاريث بيل للإصابة، فيما تواجد إيسكو على مقاعد البدلاء.
حراسة المرمى : تيبو كورتوا
الدفاع : كارباخال - راموس - فاران - مارسيلو
الوسط : يورينتى - مودريتش - كروس - أسينسيو
الهجوم : فاسكيز - بنزيما
تشكيل ريال مدريد
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