شكرا لقرائتكم جريزمان يقود أتلتيكو مدريد للفوز على بلد الوليد 3-2 فى مباراة مثيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق أتلتيكو مدريد فوزا مثيرا على مضيفه فريق بلد الوليد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "نيوفو جوسى"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

أنهى الروخيبلانكوس الشوط الأول من المباراة متقدما بثنائية سجلها المهاجم الكرواتى نيكولا كالينيتش والنجم الفرنسي أنطوان جريزمان من ركلة جزاء فى الدقيقتين 26 و 46 من زمن اللقاء.

وفى الشوط الثانى نجح بلد الوليد فى العودة بالنتيجة بتسجيله ثنائية خلال 6 دقائق فيرناندو كاليرو وساؤول نيجويز لاعب أتلتيكو مدريد بالخطأ فى مرماه بالدقيقتين 57 و 63.

وعاد أنطوان جريزمان ليسجل هدفه الشخصى الثانى والثالث لأتلتيكو مدريد فى الدقيقة 80 من زمن المباراة.

بهذا الفوز تقاسم أتلتيكو مدريد صدارة الدوري الإسبانى مؤقتا مع برشلونة برصيد 31 نقطة، إذ سيخوض البارسا مباراته أمام ليفانتى غدا الأحد، بينما توقف رصيد بلد الوليد عند 20 نقطة فى المركز الثانى عشر.



أتلتيكو مدريد وبلد الوليد

أتلتيكو مدريد

نيكولا كالينيتش