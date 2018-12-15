شكرا لقرائتكم بأداء مميز من غريزمان.. أتلتيكو مدريد يهزم بلد الوليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع أتلتيكو مدريد فوزا صعبا من مضيفه بلد الوليد 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني والتي شهدت أيضا فوز خيتافي على ريال سوسيداد 1 - صفر.

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد نيكولا كالينيتش في الدقيقة 26 وأنطوان غريزمان "هدفين" الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 80، فيما سجل هدفي بلد الوليد فيرناندو كاليرو في الدقيقة 57 وساول نيغويز، لاعب أتلتيكو، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 63.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف برشلونة، الذي يواجه ليفانتي يوم الأحد، وتوقف رصيد بلد الوليد عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.