شكرا لقرائتكم إيركسن يقود توتنهام لتحقيق فوز صعب على بيرنلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع توتنهام فوزا صعبا من ضيفه بيرنلي 1 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه كريستيان إيركسن الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث بفارق خمس نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، وتجمد رصيد بيرنلي عند 12 نقطة في المركز السابع عشر.

وفاز فريق كريستال بالاس على ضيفه ليستر سيتي 1 - صفر، وسجل هدف المباراة الوحيد لوكا ميليفوجيفيتش في الدقيقة 39، ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر.

و انتزع نيوكاسل فوزا صعبا من مضيفه هيديرسفيلد 1 - صفر، ويدين نيوكاسل بالفضل في هذا الفوز لاعبه خوسيه سولومون روندون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55، ورفع نيوكاسل رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد هيديرسفيلد عند عشر نقاط في المركز الثامن عشر.

و فاز واتفورد على كارديف سيتي 3 - 2، وسجل أهداف واتفورد جيراردي دولوفيو في الدقيقة 16 وجوزيه هوليباس في الدقيقة 52 ودومينغوس كوينا في الدقيقة 68، فيما سجل هدفي كارديف ديفيد هويليت في الدقيقة 80 وبوبي ريد في الدقيقة 82.

ورفع واتفورد رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع، بفارق الأهداف خلف إيفرتون، وتوقف رصيد كارديف عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.

وسجل راؤول خيمينز وإيفان كافاليرو هدفين في الدقيقتين 12 والأخيرة من المباراة على الترتيب ليقودا فريقهما ولفرهامبتون للفوز على بورنموث 2 - صفر. ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد بورنموث عند 23 نقطة في المركز العاشر.