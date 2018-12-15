شكرا لقرائتكم بايرن يواصل ملاحقة دورتموند ويسحق هانوفر برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلص فريق بايرن ميونخ حامل اللقب الفارق الذي يفصله عن بوروسيا دورتموند في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني إلى ست نقاط مؤقتا بفضل فوزه الساحق على مضيفه هانوفر 4 - صفر يوم السبت في المرحلة الخامسة عشرة للمسابقة.

وفشل بوروسيا مونشنغلادباخ في تضييق الخناق على دورتموند في الصدارة واكتفى بالتعادل سلبيا مع مضيفه هوفنهايم.

وفي باقي المباريات فاز فورتونا دوسلدورف على ضيفه فرايبورغ 2 -صفر، وشتوتغارت على هيرتا برلين 2 -1، وتعادل اوجسبورغ مع شالكه 1 -1.