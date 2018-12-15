شكرا لقرائتكم خبر عن البلدوزر: مصر جاهزة لتنظيم أمم افريقيا فى أى وقت..والملف المصرى سيبهر الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة، أن الملف المصرى الذى تم إرساله إلى الكاف للحصول على شرف تنظيم بطولة أمم افريقيا 2019 ، مكتمل تماما وسيبهر الكاف، مشددا على جاهزية مصر لإستضافة هذا الحدث الكبير.

قال عبد الغنى لـ"الخليج 365" إن مصر تمتلك جميع المقومات التى تؤهلها لإستضافة هذا الحدث الكبير، من حيث الملاعب والفنادق ووسائل التنقل، موضحا أن مصر سبق ونظمت بطولة كأس الأمم الافريقية 2006 ومونديال الشباب 2009 وأشاد الجميع بالتنظيم.

أوضح عبد الغنى أن مصر تمتلك أكثر من استاد جاهز لاستضافة المباريات وعلى رأسها استاد القاهرة والكلية الحربية والدفاع الجوى والسلام وبرج العرب والاسكندرية والمكس والاسماعيلية وبورسعيد والسويس، كما يمكن إقامة مباريات فى مدينة أسوان.

تابع أن القرار الأن بات فى يد الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" سواء بمنح الشرف لمصر أو جنوب افريقيا، مؤكدا على أن مصر جاهزة تماما لإستضافة الحدث الكبير فى أى وقت للتأكيد على أن مصر تنعم بالإستقرار والأمان.

كان الكاف قرر سحب التنظيم من الكاميرون ، فيما اعتذرت المغرب عن عدم التقدم بطلب لتنظيم البطولة.