شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على القطن التشادى بثنائية بعد 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الزمالك فى التقدم بهدفين دون رد على القطن التشادى بعد مرور 15 دقيقة من المباراة المقامة حاليا بين الفريقين بملعب بتروسبورت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية . بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمي: محمود جنش. خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة. خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد إبراهيم ومصطفي فتحي وكهربا. خط الهجوم: كاسونجو. بينما بدأ القطن التشادي اللقاء بتشكيل يضم :- حراسة المرمى: ديارا خط الدفاع: أرماند وتولدي وأحمد عبد الرحمن وكوستاني خط الوسط: ديفيد و جيان ويوسف وأوسي خط الهجوم: عيسي وعبد الله بدأت المباراة بانكماش ملحوظ للاعبى القطن فى وسط ملعبهم لغلق كافة المساحات أمام لاعبو الزمالك الذين سيطروا على مجريات اللعب تماما منذ الدقيقة الأولى . تشهد الدقيقة 5 الخطورة الأولى للزمالك بعد عرضية حمدى النقاز لكن يتصدى لها حارس القطن ديارا . ويحتسب الأوغندى براين ميرو حكم المباراة ركلة حرة مباشرة للزمالك على حدود منطقة جزاء القطن بالدقيقة 9 يسددها طارق حامد بقوة لكن يتصدى لها ديارا ببراعة . وينجح محمود كهربا فى تسجيل أول أهداف الزمالك بالدقيقة 11 بعد هجمة منظمة بدأت بتمريره فرجانى ساسى لمحمد إبراهيم الذى مررها لكهربا ويضعها الأخير فى الشباك . ويضيف فرجانى ساسى هدف الزمالك الثانى بالدقيقة 15 من رأسية متقنة بعد عرضية محمود كهربا من ركلة حرة مباشرة .

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