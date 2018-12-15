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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم السبت الموافق 15 / 12 / 2018 شهدت العديد من الاخبار والأحداث الهامة التى يرصدها ”الخليج 365” في التقرير التالي:

"الفحص الطبى" يُحدد موعد مشاركة الشناوى فى تدريبات الأهلي

يخضع محمد الشناوى، حارس الأهلي، لفحص طبى اليوم، لتحديد موعد مشاركته فى التدريبات الجماعية، والتأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.وخضع الشناوى لبرنامج علاجى وتأهيلى فى الفترة الماضية، بعد تعرضه لإصابة فى العضلة الضامة، أبعدته عن التواجد فى التدريبات والمباريات، وعلى ضوء الفحص الطبى يتحدد فرص الحارس فى المشاركة والتواجد فى المران الجماعى خلال الفترة المقبلة. ويبدأ الأهلي عصر اليوم الاستعداد لمواجهة النجوم التى تقام الاثنين المقبل والمؤجلة من الأسبوع الثانى عشر فى بطولة الدورى العام.

الأهلى يفتح ملف الراحلين ويُقرر الاستغناء عن كوليبالي وتوفيق ونجيب

يفتح جهاز الكرة بالأهلى ملف اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى ظل التعاقد مع لاعبين جدد بينما هناك أكثر من لاعب من المنتظر أن يتم قيدهم فى القائمة وعلى رأسهم الوافدان الجدد محمود وحيد ومحمد محمود وصالح جمعة المنتهية اعارته فى السعودية والمقيدين على قائمة الانتظار عمرو بركات وعمرو جمال ،بالإضافة لدخول الأهلى فى مفاوضات لضم لاعبين جدد لن يقلوا بأى حال عن ثلاثة لاعبين سيتم قيدهم فور التعاقد الرسمي معهم. أكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن هناك عدد من اللاعبين مرشحين للرحيل سواء بالاستغناء النهائي عنهم أو إعارتهم للأندية التى طلبتهم ومنهم المالى ساليف كوليبالى ومحمد نجيب وأكرم توفيق، وبدأت إدارة الأهلى بالفعل فى انهاء ارتباطها بعدد منهم، حيث تم تكليف أنيس بوجلبان لاعب الفريق السابق، والمتواجد فى القاهرة بالوقت الحالى، بتسويق المالى ساليف كوليبالى فى الدوري التونسي كما اتخذت الإدارة الحمراء قراراً نهائياً بعدم تجديد عقد محمد نجيب الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري، وكذلك إعارة أكرم توفيق.

الأهلي يختبر عاشور "طبياً" ويستعيد 3 لاعبين بعد تعافيهم من الإصابة

يخضع حسام عاشور، كابتن الأهلي، لفحص طبي اليوم، السبت، على هامش مران الفريق الذى يقام عصر اليوم استعدادا لمواجهة النجوم الاثنين المقبل والمؤجلة من الأسبوع الثانى عشر فى بطولة الدورى العام. واشتكى عاشور من إصابة فى الكاحل خلال مشاركته فى مباراة جيما الإثيوبى التى أقيمت أمس، وعلى ضوء الفحص الطبى يتحدد فرص مشاركته فى المران الجماعى وتحديد موقفه من مواجهات الفريق المقبلة. وفى الوقت نفسه، ينتظم ثلاثى الفريق أحمد فتحى ووليد أزارو وعلى معلول فى المران الجماعى، الذى يقام على ملعب التتش استعدادا لمواجهة النجوم، وشارك الثلاثى فى مران مجموعة اللاعبين الذين غابوا عن مواجهة جيما الإثيوبى التى أقيمت أمس بعد تعافيهم من الإصابة، ومن المنتظر أن يعود الثلاثى للمران مع الفريق لتجهيزهم للمرحلة المقبلة. ويرغب محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت، فى الاستعانة ببعض العناصر العائدة من الإصابة، كما أكد أمس عقب مواجهة جيما.

محمد يوسف يتحدث عن دوافع الأهلى قبل مواجهة النجوم والعائدين من الإصابة