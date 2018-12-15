شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. كهربا يتقدم للزمالك أمام القطن التشادى بالدقيقة 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمود كهربا لاعب فريق الزمالك بالهدف الاول لفريقة بمرمى القطن التشادى بالدقيقة 10 من المباراة التى تجمعهم حاليا باستاد بترو سبورت ضمن مباريات الدور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الافريقية . بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمي: محمود جنش. خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة. خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد إبراهيم ومصطفي فتحي وكهربا. خط الهجوم: كاسونجو. بينما بدأ القطن التشادي اللقاء بتشكيل يضم :- حراسة المرمى: ديارا خط الدفاع: أرماند وتولدي وأحمد عبد الرحمن وكوستاني خط الوسط: ديفيد و جيان ويوسف وأوسي خط الهجوم: عيسي وعبد الله

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. كهربا يتقدم للزمالك أمام القطن التشادى بالدقيقة 10 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .