شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فرجاني ساسي يحرز الهدف الثاني للزمالك فى مرمى القطن التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز فرجانى ساسى لاعب الزمالك الهدف الثانى لفريقه بالدقيقة 15 بمرمى القطن بالمباراة التى تجمعهم حاليا باستاد بترو سبورت ضمن مباريات الدور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الافريقية. بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمي: محمود جنش. خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة. خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد إبراهيم ومصطفي فتحي وكهربا. خط الهجوم: كاسونجو. بينما بدأ القطن التشادي اللقاء بتشكيل يضم :- حراسة المرمى: ديارا خط الدفاع: أرماند وتولدي وأحمد عبد الرحمن وكوستاني خط الوسط: ديفيد و جيان ويوسف وأوسي خط الهجوم: عيسي وعبد الله

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