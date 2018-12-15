شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج منافسات بطولة الجمهورية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم السبت منافسات بطولة الجمهورية عموم للريشة الطائرة والتى أقيمت فى الفترة من 13 حتى 15 من الشهر الجاري بصالة 4 باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 10 أندية بواقع 69 لاعب و 60 لاعبة .

وشارك فى المنافسات 10 أندية هم " الزهور - طلائع الجيش - هليوليدو - الشمس - إتحاد الشرطة - بلاك بول - عالم الرياضة - مركز شباب الاربعين - هليوبوليس الشروق- مركز شباب حدائق القبة " .

وهيمن الزهور على نتائج منافسات عموم "الرجال" حيث جاء اللاعب أحمد صلاح الدين فى المركز الأول ، وزميله عبدالرحمن عبدالحكيم فى المركز الثانى، فى حين جاء لاعب طلائع الجيش عمر عماد فى المركز الثالث، ومحمود منتصر "الزهور" رابعا، ومنير فايز "هليوليدو" خامسا، وعبدالله عبدالحكيم "ألزهور" سادسا" ومحمد علاء "الجيش" سابعا، وبسام تحسين "الجيش" ثامنا .

وفى منافسات عموما "أنسات" جاءت اللاعبة نور أحمد "هليوليدو" فى المركز الأول، وجنا أشرف "الزهور" فى المركز الثانى وهنا طارق "الزهور" فى المركز الثالث، وآيه عزت "هليوليدو" رابعة، ورحمة محمد "الزهور" خامسا، وملك باسم "هليوليدو" سادسا ومنه الله أشرف "الزهور" سابعا وسالمين عصام "الزهور" ثامنا .

وحرص هشام التهامى رئيس الاتحاد المصرى ونائبه محمد كمال وشهاب يحيي عضو المجلس على حضور ختام البطولة وتتويج اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولي، مشيدين بالمستوى المميز الذى قدمه جميع اللاعبين .