شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس : خسارة المصرى بالكونفدرالية كشفت المعاناة والنحس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق، أن خسارة فريق المصرى أمام ساليتاس البوركينى، كشفت المعاناة والنحس التى يعانى منها النادى البورسعيدى فى الوقت الحالى . وتلقى فريق المصرى هزيمة مفاجئة بثنائية نظيفة ، أمام ساليتاس البوركينى، فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم على استاد بورسعيد فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية الافريقية. وقال أيمن يونس خلال تحليله لمباراة المصرى وبطل بوركينا عبر فضائية أون سبورت أن الفريق البورسعيدى فى حالة انهيار وهنا يأتى دور الجماهير المطالبة بالدعم والمساندة وحدوث خلاف ذلك سيساعد على تدمير الفريق وحال عدم التفات الجميع على فريق المصرى ستكون كارثة .

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