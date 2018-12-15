شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك ينهي أزمة جمهور القطن قبل موقعة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسؤولو نادي الزمالك أزمة دخول جماهير القطن التشادي لملعب بتروسبورت لحضور مباراة الفريقين التي ستقام في السابعة مساءً في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية. أوضح مسئولو جهاز القطن التشادي لمسئولي القلعة البيضاء أن هناك أزمة في دخول جمهورهم. وقام أحد المسؤولين عن الامن بالزمالك باصطحاب الجماهير وادخالها للمكان المخصص لها بمدرجات بتروسبورت.

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