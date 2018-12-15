شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الامتحانات .. اتحاد الاسكواش يؤجل بطولة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصري للإسكواش برئاسة عاصم خليفة، تأجيل بطولة منطقة بورسعيد التي كان من المقرر انطلاقها في 17 يناير المقبل وحتى 21 من نفس الشهر، وذلك بسبب انشغال اللاعبين بأداء امتحانات نصف العام .

وأجلت لجنة المسابقات باتحاد الاسكواش بطولة منطقة بورسعيد لتقام في 24 يناير القادم وتستمر حتى التاسع والعشرين من نفس الشهر .

و وجه الاتحاد المصري للاسكواش خطابا للمديرين التنفيذين للهيئات الرياضية الأعضاء في الاتحاد جاء كالتالي.