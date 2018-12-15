شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تفاصيل إصابة شريف إكرامي وحسام عاشور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي إن شريف إكرامي حارس مرمي الفريق اشتكى من بعض الألام في العضلة الضامة في مباراة جيما الاثيوبي بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا أمس.
أضاف إنه فضل إراحة الحارس من التدريبات اليوم مؤكدا أن الأمور تسير بشكل طيب بخصوص حالة اللاعب.
وأوضح طبيب الأهلي أن حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق تعرض للالتواء في كاحل القدم أمس خلال مباراة جيما الاثيوبي وأنه يخضع للفحص الطبي غدا للاطمئنان علي حالته.
وبدأ الأهلي عصر اليوم الاستعداد لمباراة النجوم المقرر لها بعد غد الاثنين في اللقاء المؤجل من الجولة 12 للدوري.
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