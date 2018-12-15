شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام : فريق ساليتاس ليس مرعبا والمصرى قادر على التعويض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونجم الزمالك الأسبق، قدرة فريق المصرى على تعويض الخسارة أمام ساليتاس البوركينى، فى مباراة العودة المقرر إقامتها خلال 10 أيام فى بوركينا فاسو . وتلقى فريق المصرى هزيمة مفاجئة بثنائية نظيفة ، أمام ساليتاس البوركينى، فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم على استاد بورسعيد فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية الافريقية. وقال حازم إمام خلال تحليله لمباراة المصرى وبطل بوركينا عبر فضائية أون سبورت أن ساليتاس ليس بالفريق المرعب الذى نهابه ونخاف منه والمصرى قادر على التعويض فى لقاء العودة خارج ملعبه بشرط تصحيح الأخطاء الفنية التى وقع فيها اللاعبون اليوم ومساندة الجميع للجهاز الفنى واللاعبون للمرور من هذه الكبوة .

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