شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. القطن التشادي يستهل مواجهة الزمالك بقرآة الفاتحة في المرمي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل فريق القطن التشادي عمليات الاحماء قبل مباراة الزمالك بقرآة الفاتحة في المرمي قبل مواجهة الفريقين التي ستجمعهما علي استاد بتروسبورت، في ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.
يذكر إن مباراة العودة سوف تجمع الفريقين يوم الأحد 23 ديسمبر الجاري في تشاد.
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