شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المصرى يسقط على ملعبه بثنائية نظيفة أمام ساليتاس بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى فريق المصرى هزيمة مفاجئة بثنائية نظيفة ، أمام ساليتاس البوركينى، فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم على استاد بورسعيد فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية الافريقية.

بدأ المصرى المباراة بتشكيل يضم، كل من أحمد مسعود فى حراسة المرمى، محمد كوفى وشوشة ومحمد جابر ومحمد شطة فى الدفاع، فريد شوقى و حجاج عويس واحمد شكرى واسلام عيسى فى الوسط، احمد جمعه ومحمود وادى فى الهجوم.

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من المصرى، ونجح الفري فى تهديد مرمى الضيوف أكثر من مرة عن طريق محمود وادى وأحمد جمعة واسلام عيسى، ورغم استحواذ الفريق على مجريات اللقاء لكن لم تسفر هذه السيطرة عن أهداف.. فيما نجح الفريق الضيف فى تسجيل أول الأهداف فى الدقيقة 32 بتوقيع سيدريك بادورو من خطأ فادح لمدافعى المصرى.

ومع بداية الشوط الثانى، واصل المصرى هجومه على مرمى ساليتاس لكن دون خطورة حقيقية فيما استمر اعتماد الضيوف على الهجمات المرتدة وكاد يسجل هدفا جديدا فى الدقيقة 57.

وأهدر محمود وادى هدفا محققا فى الدقيقة 63 من كرة رأسية أمام المرمى وضعها برعونة فى يد الحارس البوركينى، قبل أن يهدر جريندو فرصة جديدة فى الدقيقة 65.. وفى الدقيقة 72 يضيف ساليتاس الهدف الثانى فى مرمى أحمد مسعود الذى تقاعس عن صد الكرة.

وفشل لاعبو المصرى فى تسجيل أى أهداف فى الدقائق المتبقية، لينتهى اللقاء بفوز الضيوف 2-0.