شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل القطن التشادى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القطن التشادي عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية. جاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: ديارا خط الدفاع: أرماند وتولدي وأحمد عبد الرحمن وكوستاني خط الوسط: ديفيد و جيان ويوسف وأوسي خط الهجوم: عيسي وعبد الله

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