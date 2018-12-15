شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حارس ساليتاس يتصدى لأخطر فرص المصرى ببراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدى حارس مرمى فريق ساليتاس البوركينى لأخطر هجمات المصرى البورسعيدى بعدما سدد أحمد خالد الكرة بقوة ليتصدى لها الحارس ثم ترتد لمحمد كوفى الذى سددها رأسية أعلى المرمى فى الدقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد بورسعيد فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية وتشير نتيجتها إلى تقدم الضيوف بهدفين دون رد.

وتقدم فريق ساليتاس بهدف فى الدقيقة 32 عن طريق اللاعب سيدريك الذى استغل ارتباك دفاعات المصري، ثم عزز الفريق البوركينى النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 72.

وجاء تشكيل المصرى كالتالى:

حراسة المرمى .. أحمد مسعود.

خط الدفاع .. محمد كوفى وشوشة ومحمد جابر ومحمد شطة.

خط الوسط .. فريد شوقى وحجاج عويس وأحمد شكرى وإسلام عيسى.

خط الهجوم .. أحمد جمعة ومحمود وادى.

وكان المصرى ودع بطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية من الدور قبل النهائى أمام فيتا كلوب الكونغولى.