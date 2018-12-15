الزمالك والقطن التشادي.. فرجاني يضيف الثاني

كتبت: شرين طه

نجح فريق نادي الزمالك في إحراز الهدف الثاني في شباك نظيره القطن التشادي نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية.

أحرز الهدف اللاعب فرجاني ساسي التونسي برأسية متقنة بعد أن تلقى عرضية من زميله محمود كهربا وذلك في الدقيقة 16 من عمر المباراة.



الجدير بالذكر أنه من المقرر أن تقام مواجهة الإياب بين الفريقين الإسبوع المقبل في تشاد.