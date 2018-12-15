تعرف على تشكيل الزمالك لضربة البداية الإفريقية

كتبت: شرين طه أعلن المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل المباراة التي سيخوض بها فريقه لقاء مباراة الذهاب لدور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام فريق القطن التشادي مساء اليوم السبت. وجاء تشكيل المباراة كالتالي: حارس المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش". الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز. الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي. أمامهم: مصطفى فتحي – محمد إبراهيم – محمود عبد المنعم "كهربا". الهجوم: كابونجو كاسونجو. ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد فى حراسة المرمى – إبراهيم حسن – بهاء مجدي – حازم إمام – عمر السعيد – محمود عبد العزيز – يوسف أوباما.

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