رسميًا.. "كاف": مصر وجنوب إفريقيا تقدما بطلب استضافة كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن أن الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد الجنوب إفريقي قد تقدما بطلب رسمي من أجل استضافة كأس الأمم الإفريقية المقبلة 2019.

ونشر الاتحاد الإفريقي بيانًا رسميًا اليوم السبت، أكد فيه أن الاتحاد المصري ونظيره في جنوب إفريقيا قد تقدما بطلب لتنظيم البطولة التي تم سحبها من الكاميرون في وقت سابق.

وأعلن الكاف في وقتٍ سابق أن منتصف ليل الجمعة الماضية هو الموعد النهائي للاتحادات المحلية التي ترغب في تنظيم الحدث الكبير.

وشدد الكاف من خلال بيانه أنه سيتم الإعلان عن البلد المستضيف يوم 9 من الشهر المقبل من خلال اجتماعات الكاف في العاصمة السنغالية داكار.

وكانت وزارة الشباب والرياضة في المغرب قد فجرت الأوضاع من خلال إعلان عدم الرغبة في تنظيم البطولة، بعد أن كانت المملكة المغربية البديل الأبرز لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن بشكل رسمي عن التقدم بطلب لاستضافة البطولة يوم الخميس الماضي.