مباشر الكونفدرالية.. الزمالك 0-0 القطن

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والقطن التشادي على ملعب بتروسبورت، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية (2018-2019).

تشكيل الزمالك محمود عبدالرحيم "جنش"، حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد إبراهيم ومحمود كهربا ومصطفى فتحي، كابونجو كاسونجو.

تشكيل القطن: ديارا، أرماند، تولدي، أحمد عبدالرحمن، كوستاني، ديفيد، جيان، يوسف، أوسي، عيسى، عبد الله.

ملخص المباراة:

نجح الزمالك في افتتاح التسجيل مبكرا في الدقيقة 11 من عمر اللقاء عن طريق محمود كهربا، بعدما استغل تمريرة محمد إبراهيم داخل منطقة الجزاء ليودعها اللاعب بقدمه اليمنى أرضية في الزاوية اليمنى لحارس القطن.

وفي الدقيقة 15، ضاعف الزمالك النتيجة بعدما أرسل محمود كهربا عرضية متقنة من ضربة حرة من الجبهة اليسرى، اتجهت على رأس فرجاني ساسي ليودعها التونسي في الزاوية اليسرى لحارس القطن.

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