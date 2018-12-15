بطل بوركينا يعقد موقف المصري بالكونفدرالية بثنائية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سقط فريق المصري البورسعيدي على ملعبه وبين جماهيره بهدفين دون رد أمام ساليتاس البوركينابي في المباراة التي جاءت ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

المصري والذي ودّع مسابقة الكونفدرالية من نصف النهائي النسخة الماضية، لم يستغل ملعبه وجماهيره أمام بطل بوركينا ليستقبل هدفين في بورسعيد ليصبح الفريق الساحلي مطالبًا بالفوز بنتيجة (3-0) إيابًا من أجل الصعود للدور المقبل.

وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: أحمد مسعود - محمد كوفي - أحمد شوشة - محمد جابر - محمد شطة - حجاج عويس - فريد شوقي - إسلام عيسى - أحمد شكري - أحمد جمعة - محمود وادي.

تفاصيل المباراة

بدأ المصري بضغط قوي على الفريق المنافس حيث أهدر محمود وادي فرصة هدف للفريق البورسعيدي في الدقيقة الثالثة بعد عرضية من إسلام عيسى يحولها وادي برأسية لكن تمر بجوار القائم بقليل.

وحاول حجاج عويس الوصول لمرمى ساليتاس عن طريق سلاح التسديد حيث سدد كرة قوية في الدقيقة 18 لكن تمر الكرة بعيدة عن المرمى دون خطورة لتظل النتيجة سلبية.

وشهدت الدقيقة 32 من زمن أحداث الشوط الأول مفاجأة غير سارة للمصري بعدما أحرز سيدريك بادورو هدف لصالح ساليتاس بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في لاعب المصري لتتحول في شباك الفريق البورسعيدي.

وبين شوطي المباراة دخل لاعبي المصري في مشادة مع حكم اللقاء احتجاجًا على الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وفي الدقيقة 49 من زمن أحداث الشوط الثاني كاد أحمد جمعة أن يسجل الهدف الأول للمصري بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن تصل سهلة لحارس ساليتاس.

وأهدر أحمد جمعة فرصة إدراك التعادل للمصري في الدقيقة 62 بعد عرضية رائعة من إسلام عيسى لكن تمر الكرة من أمام المرمى ليشتتها دفاع فريق ساليتاس.

وشهدت الدقيقة 72 ضربة ثانية للمصري بعدما أحرز إسماعيل كاريمبيري الهدف الثاني لبطل بوركينا مستغلاً سوء تمركز مدافعي المصري ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء يفشل أحمد مسعود في إبعادها.

وارتدي حارس ساليتاس قفاز الإجادة في الدقيقة 81 بعدما أبعد فرصة هدف للبديل أحمد خالد الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن حارس بطل بوركينا يبعد الكرة.