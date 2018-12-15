طبيب الأهلي يكشف موقف إكرامي وعاشور من مباراة النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن شريف إكرامي حارس الفريق يعاني من إصابة في العضلة الضامة قبل 48 ساعة من مواجهة النجوم في الدوري المصري.

وأشار طبيب الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن موقف حسام عاشور لاعب وسط الفريق من اللقاء القادم لم يتحدد حتى الآن.

وقال خالد محمود: "إكرامي يعاني من إصابة في العضلة الضامة، ولذلك فضلنا إراحته خلال مران اليوم السبت ليكون جاهزًا للمواجهة المقبلة".

وأكمل: "حسام عاشور يعاني أيضًا من إلتواء في الكاحل، ولذلك لم يشارك في المران، ويخضع لفحص طبي غدًا الأحد لتحديد موقفه من لقاء النجوم".

وسيلتقي الأهلي مع النجوم يوم الأثنين القادم في مباراة مؤجلة من الجولة 12 للدوري المصري الممتاز.