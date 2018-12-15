رسميًا .. الكاف يعلن طلب مصر وجنوب أفريقيا استضافة كأس الأمم 2019

كتب - كريم عبد المحسن:
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، رسميًا، عن تقديم مصر وجنوب أفريقيا، بملفات لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد سحب التنظيم منالكاميرون.
وقال الكاف، إن اتحاد الكرة في البلدين، تقدم بطلب لاستضافة البطولة، موضحًا أن شركة رولاند بيرجر،
وأضاف الاتحاد الأفريقي في بيانه، إن الشركة قد تطلب معلومات إضافية عن استعدادات البلدين لاستضافة المسابقة القارية، بجانب تنظيم زيارات لتفقد الملاعب وفنادق الإقامة.
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