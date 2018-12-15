جوارديولا: خضنا مواجهة صعبة أمام إيفرتون وسأشاهد مباراة ليفربول

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بعد فوز فريقه على إيفرتون بثلاثية لهدف، على صعوبة مباراة اليوم أمام خصم كإيفرتون، مؤكدًا أن إيفرتون كان قويًا للغاية على أرضية الملعب في المباراة.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة" مباراتنا اليوم كانت صعبة للغاية، خاصة بعد مباراتنا امام هوفنهايم بدوري أبطال أوروبا، لقد أستجنا بشكل

جيد بعد هزيمتنا في ستامفورد بريدج في الأسبوع الماضي".

وأضاف " تحتاج إلى تنظيم إيقاعك، لقد سجلنا الهدف الأول لكن البداية كانت صعبة، بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد، ولكني أفضل لحظاتنا عندما أهترزت شباكنا بهدف، لقد كانوا أقوياء، بعد أن أصبحت 2-1، كنا محظوظين لتسجيل الهدف

الثالث، كان يجب أن نسيطر بشكل أكبر بعد ذلك".

وواصل " خيسوس أظهر شخصية مقاتلة في مباراة اليوم، أنه لاعب شاب، ويجب عليه تحسين الكثير من الأمور، هدفين اليوم أمر جيد لثقته، أنا سعيد من أجله".

وتم سؤاله عن إذا كان سيشاهد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد غدًا، أجاب جوارديولا" نعم أنها مباراة جميلة لمشاهدتها".

وتصدر مانشستر سيتي ترتيب جدول الدوري بشكل مؤقت، برصيد 44 نقطة، قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد غدًا على ملعب أنفيلد.