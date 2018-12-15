رئيس الاتحاد الدولي لستريت ورك اوت: نصنع التارخ تحت سفح الاهرامات

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم أعرب ماريس سليزنس رئيس الاتحاد الدولي لستريت ورك اوت عن سعادته باقامة بطولة العالم تحت سفح الاهرامات مشيرا ان رياضة ستريت ورك اوت تصنع التاريخ الان بتنظيم بطولة العالم بمنطقة الصوت والضوء تحت سفح الاهرامات . اشاد رئيس الاتحاد الدولي بقدرة مصر التنظيمية لبطولة العالم للمرة الاولى بعد اشهار الاتحاد المصري لستريت ورك اوت واشاد ايضا بالمستوى الفني لللاعبين المصريين في بطولة العالم لستريت ورك اوت مؤكدا ان اللاعبين المصريين سوف يحققوا الكثير من الانجازات خلال الاعوام القليله القادمه في رياضة ستريت ورك اوت جدير بالذكر ان بطولة العالم لستريت ورك اوت هي اول بطولة رسمية تنظم تحت مظلة الاتحاد المصري لستريت ورك اوت الذي تم اشهارة مؤخرا ويشارك في البطولة 60 لاعب يمثلون 20 دولة.

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