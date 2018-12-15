جماهير الزمالك تساند جنش قبل مواجهة القطن التشادي بالكونفدارالية

كتب - مصطفى جويلي قامت جماهير الزمالك المتواجدة بملعب بتروسبورت بتوجيه هتاف خاص لمحمود جنش حارس مرمي الفريق فور نزوله لأداء عمليات الإحماء. فور نزوله لأداء عمليات الإحماء. في المقابل وجهت الجماهير رسالة خاصة للاعبين فور نزولهم نصها " تعالي نكسب إفريقيا. كما قامت الجماهير بتحية كل لاعب باسمه ورد اللاعبون التحية.

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