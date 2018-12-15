شاهد.. حسين الشحات يسجل هدف العين الثاني في شباك الترجي

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

تقدم فريق العين الإماراتي بالهدف الثاني في شباك نظيره الترجي، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "هزاع بن زايد" ، ضمن دور ربع النهائي

من بطول كأس العالم للأندية.

سجل الهدف الدولي المصري حسين الشحات لاعب العين الإماراتي، في الدقيقة 16، بعدما

قام بمراوغة دفاعات الترجي وسدد على يسار بن شريفية معلنا هدف فريقه الثاني لتصبح النتيجة تقدم الترجي بهدفين دون رد، بعدما سجل محمد أحمد الهدف الأول في الدقيقة الثانية.

شاهد هدف العين الإماراتي الثاني