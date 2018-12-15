شاهد.. حسين الشحات يسجل هدف العين الثاني في شباك الترجي

العين الإماراتيكتب- محمد معتز صلاح الدين:
تقدم فريق العين الإماراتي بالهدف الثاني في شباك نظيره الترجي، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "هزاع بن زايد" ، ضمن دور ربع النهائيمن بطول كأس العالم للأندية.
سجل الهدف الدولي المصري حسين الشحات لاعب العين الإماراتي، في الدقيقة 16، بعدما
شاهد هدف العين الإماراتي الثاني
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