العين يضرب الترجي بهدف مبكر في كأس العالم للأندية

العين الإماراتيكتب- محمد معتز صلاح الدين:
تقدم فريق العين بهدف أول مبكر في شباك الترجي التونسي، بالمواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب "هزاع بن زايد" ،ضمن دور ربع النهائي من بطول كأس العالم للأندية.
سجل الهدف محمد أحمد من
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