العين يضرب الترجي بهدف مبكر في كأس العالم للأندية

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

تقدم فريق العين بهدف أول مبكر في شباك الترجي التونسي، بالمواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب "هزاع بن زايد" ،

ضمن دور ربع النهائي من بطول كأس العالم للأندية.

سجل الهدف محمد أحمد من

رأسية رائعة، في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، بعدما تلقي عرضية متقنة من ريان يسلم تسكن شباك معز بن شريفية معلنة هدفا أول لفريق العين.

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