كتب - عبدالرحمن أبوهاشم
أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة سانتياجو سولاري، المدير الفني، عن التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة رايو فاليكانو، في المباراةالتي ستجمع الفريقين بعد قليل على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة بالدوري
وضم التشكيل كلا من:
حراسة المرمى: كورتوا.
الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، مارسيلو.
الوسط: كروس، مودريتش، يورينتي.
الهجوم: أسينسيو، بنزيما، فاسكيز.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: نافاس، فاييخو، فالفيردي، أودريوزولا، إيسكو، سيبايوس، فينيسيوس.
شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ريال مدريد في مواجهة ريو فاليكانو بالدوري الإسباني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .