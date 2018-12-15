تشكيل ريال مدريد في مواجهة ريو فاليكانو بالدوري الإسباني

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة سانتياجو سولاري، المدير الفني، عن التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة رايو فاليكانو، في المباراة

التي ستجمع الفريقين بعد قليل على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة بالدوريالإسباني.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، مارسيلو.

الوسط: كروس، مودريتش، يورينتي.

الهجوم: أسينسيو، بنزيما، فاسكيز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: نافاس، فاييخو، فالفيردي، أودريوزولا، إيسكو، سيبايوس، فينيسيوس.