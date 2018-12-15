أشبال المنيا يفوز على مركز شباب مغاغة برباعية نظيفة

المنيا : أشرف كمال

واصل فريق كرة القدم مواليد 2001 بنادي المنيا انتصاراته، حيث تمكن الفريق اليوم السبت، من الفوز على فريق مركز شباب مغاغة بأربعة أهداف نظيفة ضمن أولى مباريات الدور الثاني لدوري المنطقة.

قدم لاعبو المنيا أداء مميزا في المباراة، والتي أٌقيمت على ملعب

المنيا الجديدة ، وسيطروا على المباراة، وأحرز رباعية الفريق كل من، على طاهر، علي يسري، الشهير بحمادة النص ، يوسف حجازي ، وعبدالله زهري، وبتلك النتيجة يرتفع رصيد المنيا ، للنقطة21 في صدارة المجموعة، ومن المقرر ان يواجه الفريق لاعبو فريق نادي مغاغه، السبت القادم.

ويقود فريق المنيا 2001 محمد جاويش ، مديرًا فنيًا، وأحمد يحي، مدربًا، ومحمد يسري، مدرب حراس مرمى، والدكتور محمد على، علاج طبيعي، وسامر سيد ، مدير مالي وإداري، تحت إدارة مدير قطاع الناشئين ، ياسر عبد الوهاب، مدير القطاع.