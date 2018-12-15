شاهد.. الهلال السعودي يتلقى الهزيمة الأولى في الدوري على يد الحزم

كتب - محمد معتز صلاح الدين

خسر فريق الهلال السعودي أمام نظيره الحزم بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري محمد بن سلمان للمتحرفين.

سجل جوميز مهاجم الهلال الهدف الأول لفريقه بالدقيقة 18 من عمر اللقاء،

لكن أدرك الحزم التعادل سريعًا عبر محمد الصيعري مع بداية الشوط الثاني، في الدقيقة 46، بعد متابعة لكرة ضالة من مدافع الهلال قابلها قوية في شباك علي الحبسي.

ونجح الحزم في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 80 عن طريق ركلة جزاء نفذها اللاعب فاجنر أليماو.

وتعتبر تلك الهزيمة الأولى لفريق الهلال بالدوري السعودي لهذا الموسم.

وبتلك النتيجة يتجمد رصيد الهلال عند 32 نقطة في المركز الأول، بينما ارتفع رصيد الحزم إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

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