حسين الشحات يقود العين.. والخنيسي يقود الترجي في كأس العالم للأندية

تواجد اللاعب المصري حسين الشحات المحترف في العين الإماراتي في تشكيل الفريق لمواجهة الترجي التونسي، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في ربع نهائيكأس العالم للأندية.
وجاء تشكيل العين بقيادة زوران ماميتش، المدير الفني للفريق كالتالي:
خالد عيسى، إسماعيل أحمد، محمد أحمد، شيوتاني، محمد فايز، حسين الشحات،
بينما أعلن معين شعباني المدير الفني للترجي تشكيل الفريق والذي ضم:
معز بن شريفية، خليل شمام، سامح ديربالي، شمس الدين، شعلالي، كوليبالي، فرانك كوم، أنيس البدري، بن محمد ، يوسف بيلالي، طه الخنيسي.
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