رياضة | فوز اتحاد نبروة وكهرباء طلخا وخسارة عمال المنصورة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز اتحاد نبروة وكهرباء طلخا وخسارة عمال المنصورة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق اتحاد نبروة مع ضيفه فريق مركز شباب منية سمنود بهدف لكل فريق في اللقاء الذى اقيم بينهما على ملعب نبروة ضمن مواجهات الجوله السادسه عشر للمجموعه الـ 12 بالقسم الثالث.

بادر شباب منيه سمنو بتسجيل الاهداف عبر اللاعب أشرف معاذ بضربة رأس، استقرت على يسار حارس مرمى نبروة في الدقيقه 25 من الشوط الثاني، فيما احتسب حكم المباراة محمود البنا ركلة جزاء لصالح فريق نبروة لتكون هدف التعديل في اخر دقيقه من عمر المباراه سجلها اللاعب أحمد عطاالله ليصبح رصيد نبروة 32 نقطة و رصيد منية سمنود 27 نقطة.

و فاز فريق ميجا سبورت على ضيفه العمال بثلاثة اهداف دون رد في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد المنصورة، حيث بادر شادى اسماعيل مهاجم ميجاسبورت بالتسجيل من تصويبه قويه استقرت على يسار الحارس حماده زغلول في الدقيقه 15 من الشوط الاول، و أضاف الناشئ البديل محمد خالد فيلكس الهدف الثانى في الدقيقه 45 عقب نزوله بدقائق من الشوط الثانى، وفي 93 سجل شادى إسماعيل الهدف الثالث، ليصبح رصيد ميجا 32 نقطة و يتجمد رصيد العمال عند النقطة 14

و على ملعب استاد الجامعه، استضاف فريق شيكو فريق شباب الامير حيث تعادل الفريقان بهدفا لكلا منهما، و شهدت المباراة طرد مصطفي عبد الرحيم لاعب شيكو في الشوط الثانى عقب ضربه للاعب الامير هنرى بدون كرة .

و كان قد سجل هدف الامير الافريقي هنرى في الدقيقه 33 من الشوط الثانى فيما عدل فريق شيكو النتيجه في الدقيقه 11 من الوقت بدل الضائع من رأسية محمد طه

من الشوط الاول ليصبح رصيد الامير 25 نقطة و رصيد شيكو 21 نقطة ..

و في ديربي السنبلاوين، تعادل مركز شباب السنبلاوين ونادي السنبلاوين (2-2)

حيث سجل هدف شباب السنبلاوين الاول صبري محمود في الدقيقه 40 و اضاف محمد الحسيني الهدف الثانى قبل نهاية الشوط الاول، وفي الشوط الثاني قلّص السنبلاوين فارق الاهداف بتسجيل هدف في الدقيفه 10 و وقبل نهاية المباراة اضاف فريق السنبلاويم الهدف الثانى، ، ليصبح رصيد شباب السنبلاوين 16 نقطة و رصيد السنبلاوين 17 نقطة؟

و شهدت المباراة نقل لاعب شباب السنبلاوين محمد الحسيني الى المستشفي لاصابته عقب التحامه بأحد مدافعى السنبلاوين

و على ملعب كهرباء طلخا فاز صاحب الارض بهدف على ضيفه اتحاد السنبلاوين بهدف دون رد عقب احتساب حكم المباراة ركلة جزاء للكهرباء ليسجل الهدف بدير محمود في الدقيقه 22 من الشوط الثانى ليزحف فريق كهرباء طلخل نحو دائره الامان و شهدت المباراة طرد حارس مرمى الاتحاد السنبلاوين لتطاوله على حكم المباراة ليخرج في حراسة الامن بعد المباراه ليصبح رصيد الكهرباء 14 نقطة و يتجمد رصيد الاتخاد عند النقطة 11.

فيما تعادل فريق ديرب نجم مع ضيفه شبان بداوي (1-1) حيث تقدم محمد العوضي لفريق ديرب نجم في الدقيقه ٢٥ من تصويبه وتعادل فريق شبان بداوي من ركله جزاء اشار لها حكم المباراه محمد ميدو وشهدت اعتراضات بالجمله من الجهاز الفني لديرب نجم ليرتفع رصيد ديرب نجم الي ١٣ نقطه وفريق شبان بداوي الي ٣١ نقطه.

١- نبروة 32 نقطة

٢- ميجا 32 نقطة

٣- شبان بداوي 31 نقطة

٤- منية سمنود 27 نقطة

٥- الامير 25 نقطة

٦- شيكو 21 نقطة

٧- السنبلاوين 17

٨- شباب السنبلاوين 16 نقطة

٩- ابوكبير 16

١٠- الكهرباء 14 نقطة

١١- العمال 14 نقطة

١٢- ديرب نجم 13 نقطة

١٣- اتحاد السنبلاوين 11نقطة