رياضة | عاجل.. لاتسيو الإيطالي ينافس الأهلي على صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. لاتسيو الإيطالي ينافس الأهلي على صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي لاتسيو الإيطالي في مفاوضات رسمية مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي هيدرسفيلد يونايتد الإنجليزي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن لاتسيو قد يجد في رمضان صبحى، صلاح الجديد وهو ما يعزز رغبة النادي الإيطالي خاصةً أنه يمتلك من العمر 21 عامًا.

فيما أكد موقع "كوريري" إن لاتسيو يراقب وضعية صبحي، مع فريقه ويستعد للتحرك من أجل ضمه في يناير المقبل أو يونيو إذا استمر مع هدرسفيلد لنهاية العام.

ويعاني صبحي، مع فريقه خلال هذا العام بعد غيابه عن أغلب مباريات الفريق الأساسية بالبريميرليج.

وكان الأهلي، دخل في مفاوضات مع اللاعب من أجل استعادته على سبيل الإعارة لمدة عام، خلال الموسم الجاري.