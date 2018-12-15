رياضة | الزمالك يلا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك الآن| zamalek vs cotontchad مباشر | الزمالك في الكونفدرالية مباشر

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وقد تقرر أن تُقام مباراة الزمالك والقطن التشادي القادمة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية مساء يوم السبت الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجاري، على أن تبدأ صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن التشادي
هذا وسيتم البث الحي والمباشر لمباراة الزمالك ضد القطن التشادي مساء يوم السبت في الكونفيدرالية الأفريقية من خلال شاشة قناة نايل سبورت التردد الأرضي، والقناة الثانية الأرضية، كما أن المباراة سوف تكون منقولة عبر شاشة قناة أون سبورت على الهواء مباشرة.
تشكيل الزمالك اليوم
حراسة المرمى: جنش.
خط الدفاع: النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبدالله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد، ساسي، محمد إبراهيم، كهربا، مصطفى فتحي.
خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.
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