رياضة | الراحة ممنوعة في الزمالك بأمر جروس

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يستأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية غدا الأحد على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء عقب انتهاء مباراة القطن التشادي في ذهاب دور ال٣٢ من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس بمنح اللاعبين راحة من مران يوم الاثنين المقبل، قبل السفر إلى تشاد لخوض مواجهة العودة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره القطن التشادى يوم ٢٣ ديسمبر من الشهر الجاري على ملعب محمد ايوا، في إياب دور ال٣٢ من كأس الكونفدرالية الإفريقية.