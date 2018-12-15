رياضة | عاجل.. هدف خيالي من حسين الشحات في مرمى الترجي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. هدف خيالي من حسين الشحات في مرمى الترجي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجل نادي العين الإماراتي الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري حسين الشحات، ثاني أهدافه في شباك الترجي الرياضي التونسي، في المباراة المقامة حاليا على ملعب هزاع بن زايد ملعب نادي العين، في بطولة كأس العالم للأندية.
سجل هدف العين الثاني اللاعب المصري حسين الشحات بعد أن قام بمراوغة رائعة لدفاع الترجي قبل أن يسكنها بشكل مميزفي شباك الحارس معز بن شريفية.
وجاء هدف العين الأول في شباك الترجي عبر لاعبه محمد أحمد في الدقيقة الثانية من انطلاق اللقاء.
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