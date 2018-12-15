رياضة | يلا شوت الجديد.. مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر اليوم السبت 15 / 12 / 2018 في الكونفدرالية

يلتقي فريقي الزمالك والقطن التشادي ضمن بطولة كأس الإتحاد الأفريقي الكونفدرالية، الدور الـ32 لقاء الذهاب، نادي الزمالك المصري في مواجهة ضد نادي مغمور من أفريقيا، وهو نادي القطن التشادي، ويخشي من الفرق المجهولة كثيراً لأنه تذوق علي يد هذه الفرق العديد من المفاجآت، لعل آخرها الخروج الماضي علي يد فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي، فهل يكون الفريق الأبيض حريصاً اليوم علي عدم تكرار مثل هذه المأساة من جديد، خصوصا أن الفريق بحاجة لتحقيق فوز كبير، من أجل طمأنة جماهيره قبل الذهاب إلي تشاد من أجل لقاء الإياب.

تنطلق المواجهة بين فريقي الزمالك والقطن التشادي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:00 بتوقيت القاهرة.

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يلا شوت الجديد.. مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر اليوم السبت 15 / 12 / 2018 في الكونفدرالية