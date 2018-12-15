رياضة | عاجل.. بيراميدز يخطط لصفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيراميدز يخطط لصفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي الوداد المغربي برئاسة سعيد الناصري، فاكسًا رسميًا من إدارة نادي بيراميدز سبورت برئاسة حسام البدري، من أجل التعاقد مع إسماعيل الحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب حسام حسن المدير الفني لبيراميدز، التعاقد مع اللاعب من أجل تدعيم صفوفه خلال الموسم الجاري، عقب اقتراب البرازيلي إدواردو من الرحيل نهاية العام.

ومن المفترض أن يعقد مسؤولو الوداد، جلسة مع فوزي البنزرتي المدير الفني للفريق، من أجل استطلاع رأيه في رحيل اللاعب من عدمه خلال الفترة المقبلة.

ويعد الحداد، واحدًا من أهم أعمدة الوداد المغربي، حيث يتواجد بالتشكيل الأساسي لفريقه منذ بداية الموسم الحالي، ومساهمته في تصدر فريقه للدوري المغربي برصيد 17 نقطة.