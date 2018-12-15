رياضة | المصري يسقط بهدفين على ملعبه أمام ساليتاس في الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يسقط بهدفين على ملعبه أمام ساليتاس في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط المصري البورسعيدي في فخ الهزيمة على ملعبه بهدفين دون رد أمام ساليتاس البوركينابي في المباراة التي جاءت ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

سجل هدفي ساليتاس إسماعيل كاريمبيري وسيدريك بادورو في الدقيقتين 32 و72 من عمر المباراة.

وتعقد موقف المصري في البطولة حيث أصبح الفريق مطالبا بالفوز بنتيجة 3-0 في مباراة الإياب من أجل الصعود للدور المقبل.