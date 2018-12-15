رياضة | HD كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القطن التشادي عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية. جاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: ديارا خط الدفاع: أرماند وتولدي وأحمد عبد الرحمن وكوستاني خط الوسط: ديفيد و جيان ويوسف وأوسي خط الهجوم: عيسي وعبد الله وجاء تشكيل الزمالك أمام القطن التشادى على النحو التالى :- حراسة المرمي: محمود جنش. خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة. خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد إبراهيم ومصطفي فتحي وكهربا. خط الهجوم: كاسونجو. HD كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين HD كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

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